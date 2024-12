Pronosticipremium.com - Roma, il Galatasaray si defila per Dybala: cosa succede adesso

Paulosi sente finalmente di nuovo al centro del progetto dellae non ha dubbi: la sua priorità è restare nella Capitale. Felice per il sostegno ricevuto da Claudio Ranieri, l’argentino ha apprezzato pubblicamente le parole dell’allenatore dopo la vittoria contro il Parma, una dimostrazione di stima che ha dato un messaggio importante non solo all’ambiente, ma soprattutto alla società.Ranieri, infatti, ha sottolineato il peso diper la squadra, riprendendo una frase già espressa da José Mourinho: “C’è unacone una senza“. Parole che hanno ulteriormente cementato il legame tra il tecnico e l’attaccante, il quale, dopo una doppietta e un assist contro il Parma, ha confermato di essere tornato al top della condizione. Il contrattoPeril focus è ora rivolto alle prossime due sfide cruciali contro Milan e Lazio, decisive per capire se lasia realmente pronta a rilanciarsi dopo una prima parte di stagione difficile.