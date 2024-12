Oasport.it - Quando ricomincia il tennis? United Cup, tornei ATP e WTA: il calendario di fine dicembre e inizio gennaio

Tecnicamente ilripartirebbe in tutta la sua ufficialità nel 2025, ma un antipasto c’è già nel finale di 2024.Cup eATP e WTA, infatti, comincianoancora deve terminare l’anno in corso. Andiamo a vedere sia ilche la presenza di italiani all’interno dei vari eventi.InCup, il format decisamente particolare porta ad avere scelte per loro misura altrettanto particolari in larga misura. Hanno effettuato l’iscrizione nella quota ATP Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Andrea Vavassori, in quella WTA Jasmine Paolini, Sara Errani e Andrea Vavassori, con capitano azzurro per l’occasione Renzo Furlan.Quasi contemporaneamente, al via i primi dueATP della stagione, quelli di Brisbane e Hong Kong. In Australia al via i due Matteo, Berrettini e Arnaldi (insieme, tra gli altri, a Novak Djokovic), mentre a Hong Kong vanno i due Lorenzo, Musetti e Sonego, con Luciano Darderi.