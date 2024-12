Tvpertutti.it - Programmi TV Natale: cosa guardare su Rai, Mediaset e altri canali

Con l'arrivo delle festività natalizie, le reti televisive propongono una ricca programmazione di film, concerti ed eventi speciali per accompagnare le giornate di festa. Dal 24 al 26 dicembre 2024 Rai,, La7, TV8, NOVE e le digitaline offrono un palinsesto variegato per tutta la famiglia. Ecco una guida completa alla programmazione TV evedere a, perfetta per non perdere neanche un appuntamento!Rai: concerti, grandi classici e tradizioneRai1 apre la Vigilia di, martedì 24 dicembre, alle 10:40 con Uno Schiaccianoci in Città, il Concerto didell'Orchestra Sinfonica Rai. Alle 14:05, spazio alla magia con Lo Zecchino d'Oro La Magia della Vigilia. Alle 18:40, in diretta dal Vaticano, verrà trasmessa la Santa Messa dicelebrata da Papa Francesco con l'apertura della Porta Santa.