Pellegatti: "L'addio di Maldini? Ecco cosa bisognava fare. Cardinale…"

Il nostro Stefano Bressi ha avuto modo di intervistare Carlo. Diverse le domande sul Milan: da Gerry Cardinale a Paulo Fonseca, senza dimenticare l'addio di Paoloe il mercato rossonero., di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa! Sull'addio disarebbe successo di diverso con lui: "Non si può dire neanche addio. Furlani ha detto lasciarlo andare. Non l'hanno lasciato andare. Gli operai della Volkswagen, purtroppo, non sono stati lasciati andare, sono stati licenziati. Poi non è tanto la sua figura. Però c'era Moncada, eccellenza nello scouting; Massara, direttore sportivo di livello;, direttore e unione con la proprietà; Gazidis, uomo di calcio e di conti, con esperienza superiore a livello europeo di, Massara e Moncada, con visioni da organizzatore del calcio americano; Furlani, i conti; ma invece di Elliott ci sarebbe stato Cardinale.