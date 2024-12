Oroscopo Gennaio | Sagittario

Leggi su .com

Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre, Il tuo rinomato buonumore è un po’ offuscato dalle dissonanze dei pianeti lenti Nettuno e Saturno. Poca voglia di avere grattacapi a non finire, l’anno inizia un po’ silenzioso. Anche Giove mette unpo’ troppo carico e appesantisce in special modo i nati di seconda decade. La prima decade, almeno fino al giorno sei, grazie al trigono di Marte, è aiutata a gestire la rabbia sopita. La seconda e la terza decade si sentono un po’ affaticate a causa di Giove e Saturno, che non lasciano più tanto spazio al divertimento. Provate a fare una bella passeggiata nella natura, può sicuramente aiutarvi a schiarire le idee.L'articoloproviene da Life&People Magazine.