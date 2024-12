Panorama.it - Nuovi Typhoon per l'Aeronautica, sostituiranno i “Tranche-1”

L'agenzia Netma (Nato Eurofighter and Tornado Management Agency) e il consorzio Eurofighter hanno firmato ieri a Roma un contratto per acquisire un lotto di massimo 24 velivoli Eurofighter destinati alla nostraMilitare. L’annuncio giunge durante un periodo particolarmente importante per il programma di questo velivolo, sia sotto il profilo strategico, facendo seguito al contratto firmato venerdì 20 dicembre dalla Spagna per altri 25 velivoli, sia per quello industriale.Su questo fronte l'acquisizione deivelivoli ha un valore di circa 7,4 miliardi di euro e lo sttabilimento interessato dalla produzione sarà quello di Leonardo a Torino Caselle. Per ogni esemplare la quota di lavoro di Leonardo raggiunge il 36%, producendo parte della fusoliera, l'ala sinistra, l'integrazione dei sistemi d'arma di Mbda, la piattaforma Irst e i radar Captor-e Mk0 ed Mk-2.