Game-experience.it - Nintendo Switch 2, la data di annuncio ed il mese di uscita è stato svelato da un insider?

Leggi su Game-experience.it

Le voci su2 continuano ad intensificarsi, con un nuovo rumor emerso in rete proprio in queste ore e che ha alimentato l’attesa dei fan. Difatti un leaker cinese, ?????, famoso per aver previsto correttamente tutta una serie di indiscrezioni del passato, ha attirato l’attenzione della community con un misterioso conto alla rovescia su Weibo, suggerendo l’della console nella giornata dell’8 gennaio 2025, con il lancio effettivo in programma a marzo 2025.Addentrandoci maggiormente nel dettaglio, come riportato su NeoGAF il leaker ????? ha iniziato il 21 dicembre 2024 a pubblicare una serie di post su Weibo contenenti numeri della sequenza di Fibonacci, costruendo un conto alla rovescia criptico che dovrebbe terminare l’8 gennaio 2025.Questacoincide con alcune precedenti indiscrezioni che indicavano proprio undi2 per gennaio.