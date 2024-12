Ilrestodelcarlino.it - Neve natalizia, ottava volta in 158 anni

Sarà un bianco Natale per Urbino, su cui è tornata a cadere ladopo un inverno 2023-24 in cui era stata totalmente assente, cosa mai successa prima. Ieri, la città si è svegliata sotto a una coltre di circa 10 centimetri, dopo le intense precipitazioni della notte. Un fenomeno che unaera frequente, ma che ora si verifica sempre meno e non si vedeva da quasi due: come riportano i dati dell’Osservatorio meteorologico “Alessandro Serpieri”, l’ultima nevicata risaliva al marzo 2023. "Le forti correnti di Libeccio di ieri nella notte sono girate a Maestrale (nord ovest) con brusco calo termico che dalle 3 circa ha trasformato la pioggia in– hanno spiegato gli operatori dell’osservatorio, in un post sui social –. Buona nevicata con circa 15 centimetri caduti che hanno prodotto un accumulo di circa 10 centimetri in città, leggermente più abbondanti gli accumuli nelle zone limitrofe.