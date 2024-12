Mistermovie.it - Mister Movie | Novità sul film Black Cat dopo le voci del casting di Anya Taylor-Joy

La produttrice Amy Pascal ha commentato la voce che vede-Joy nel ruolo diCat in unlive-action di Spider-Man. La Sony sta attualmente navigando un periodo di incertezze per quanto riguarda i suoi progetti sul ragno, ma sembra che il futuro riservi ancora sorprese.-Joy comeCat: la risposta di Amy PascalIn seguito alla recente voce che vedeva-Joy nel ruolo diCat in un potenzialedi Spider-Man, Amy Pascal, produttrice di Spider-Man per Sony, ha risposto con entusiasmo, pur senza confermare ufficialmente il coinvolgimento dell’attrice. In un’intervista, Pascal ha dichiarato:“Sarebbe fantastica. È incredibile. Non siamo ancora a quel punto. Ci sono un sacco di personaggi femminili fantastici, ma non posso parlarne!”La risposta di Pascal sembra indicare che la Sony stia ancora valutando le possibilità per l’inclusione diCat nell’universo cinematografico di Spider-Man, pur mantenendo le porte aperte per altre potenziali figure femminili.