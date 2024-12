Lanazione.it - Malviventi acrobati in due appartamenti

Non si fermano le razzie dei topi d’appartamento a Montepulciano. Ultima ad essere interessata, in ordine di tempo, la zona di San Biagio dove, in direzione di Pienza, si trovano numerosi caseggiati, tutti abitati. Ihanno agito nel pomeriggio di sabato, tra le 17 e le 19 (orario già indicato come critico), e si ha notizia di almeno due colpi messi a segno, in altrettante abitazioni, nel raggio di poche decine di metri. Particolarmente sorprendenti le modalità dell’intrusione in un ampio appartamento, situato ad un primo piano rialzato. Secondo la ricostruzione, i ladri sono entrati nel giardino condominiale scavalcando la ringhiera di un’abitazione confinante e si sono arrampicati sfruttando, con grande agilità, la terrazza del piano rialzato e i tubi di raccolta dell’acqua piovana.