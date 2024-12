Gqitalia.it - Maka Loft, un’oasi urbana che racconta Milano

Leggi su Gqitalia.it

Nel cuore di, dove tradizione e modernità si incontrano in un perfetto equilibrio, si trova. Non è un semplice locale, ma un concept unico che fonde cucina, design, musica e arte ridefinendo l’esperienza della nightlife e della ristorazione. Più di un semplice luogo,è una filosofia di vita: un ristorante fusion, un club sofisticato, uno speakeasy segreto e una galleria d’arte, tutto sotto lo stesso tetto. In una città che non smette mai di reinventarsi,si impone come simbolo di modernità, un punto di riferimento per chi cerca stile, qualità e ispirazione. Motivo per cui GQ l’ha scelto come location per il Moty 2024.Tra Mediterraneo e Asiafood.JPGdaniele de carolisLa cucina diè il suo biglietto da visita: un trionfo di sapori che mescola con maestria il meglio della tradizione mediterranea con le audaci note dell’Asia.