Ilrestodelcarlino.it - La Fiera perde un pezzo. Camera di commercio, sono in vendita le azioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladidella Romagna dice addio alladi Forlì. La notizia, circolata già a inizio anno, trova ora la conferma da parte di Carlo Battistini, presidente dell’entele. Battistini, la notizia che circola è vera? "Sì, ma parliamo di una decisione deliberata due anni fa. L’ho anticipata verbalmente agli altri due soci principali, il Comune di Forlì – attraverso Livia Tellus: quest’ultima ha il 31,20% delle quote – e la Fondazione Cassa dei Risparmi" (titolare del 21,30%). Ci ricordi il perché del vostro passo indietro. "Abbiamo detto che se non ci fosse stata aggregazione tra le Fiere saremmo usciti. Per noi il sistema fieristico giusto è quello romagnolo. Detto questo, e tenendo conto dei singoli bilanci, laprincipale è quella di Rimini. Noi auspicavamo l’aggregrazione tra le fiere di Forlì e Cesena, con Rimini come capofila".