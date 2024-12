Lanazione.it - Il pestaggio di Fontivegge. Centrodestra all’attacco: "Città tornata indietro"

La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Sicuramente l’episodio brutale, restituito dai video rimbalzati di cellulare in cellulare avvenuto lo scorso giovedì, è servito da detonatore a un allarme sicurezza che i gruppi consiliari di opposizione del Comune di Perugia hanno evidenziato da tempo, dalla formazione della giunta, dove non figura una delega specifica per la sicurezza. Un passo, secondo i consiglieri di minoranza, rispetto a quanto fatto nel recente passato e ai risultati a cui si era arrivati. Risultati, progetti e iniziative avviate che, in piazza Vittorio Veneto, di fronte al luogo dove si è consumato ildi un 31enne per cui sono stati fermati in tre, Margherita Scoccia, Leonardo Varasano, Edoardo Gentili, Riccardo Mencaglia, Nilo Arcudi, Chiara Calzoni, Nicola Volpi, Paolo Befani, affiancati da altri esponenti del, tra cui Luca Merli che proprio la delega alla sicurezza aveva assunto nella scorsa, elencano: Piano periferie, "che ha portato miglioramenti urbanistici e infrastrutturali per restituire decoro e sicurezza al quartiere", quindi la costituzione del nucleo sicurezza e decoro didella polizia locale, di cui si è tornato a denunciare il depotenziamento a partire dalla mancata adozione del taser "che se è stato usato poco, è servito molto come deterrente.