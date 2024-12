Lettera43.it - Il mercantile russo Ursa Major è affondato nel Mediterraneo

Leggi su Lettera43.it

La naverussa, salpata da San Pietroburgo l’11 dicembre e diretta ufficialmente a Vladivostok dove era attesa per il 22 gennaio, è affondata misteriosamente neloccidentale. Secondo il quotidiano spagnolo La Verdad, 14 membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo da alcuni pescherecci che si trovavano nelle vicinanze e da una motovedetta della Marina spagnola e trasportati nel porto di Cartagena mentre due marinai risultano dispersi. Successivamente sarebbe intervenuta una nave militare russa. In this image you can see both of the the cranes, as well as grab buckets for bulk handling at the harbor in Vladivostok at the front of the vessel.The loss of these cranes will severely hurt loading/unloading times in Vladivostok. pic.twitter.com/1dPxLA0DUN— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) December 24, 2024Il cargo era ufficialmente diretto a Vladivistok e per anni aveva rifornito le truppe russe in SiriaIl cargo si è inabissato nelle acque internazionali tra le città di Aguilas (Spagna) e Orano (Algeria).