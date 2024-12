Federica Pellegrini | Ceccon attacca tutti anche Sinner Io di destra moderata donne sminuite

Leggi su Sportface.it

“È vero che io e lui ci siamo frequentati poco, lo saluti e non ti saluta, poi magari non lo saluti una volta e sei quella che se la tira. Ma il rapporto è sempre stato cordiale. Quello che mi dà più fastidio è che ha detto che apprezza l’atleta ma non la persona, però lui come persona non mi conosce. Secondo me ha capito che fare il provocatore funziona, infattiun po’, compreso”. Intervistata dal ‘Corriere della Sera’, l’ex leggenda del nuoto azzurro,ha affrontato diversi temi, tra i più interessanti quello del rapporto non idilliaco con Thomas, come lei campione olimpico e veneto doc, che nei confronti dell’attuale membro CIO aveva dichiarato: “Per me non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei.