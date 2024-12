Gqitalia.it - Con la cravatta bianca tutti i riflettori saranno su di voi

Se quella nera è un'icona senza tempo, la, invece, si erge come simbolo per distinguersi, epitome di grande eclettismo e sicurezza in se stessi. Non è certamente adatta aed effettivamente sono davvero pochi gli uomini che la scelgono perché il rischio di sembrare uno sposo novello è dietro l'angolo. Ma con le dovute precauzioni e con la giusta dose di stile si può riuscire ad abbinarla nel modo corretto, rievocando l'estetica rock'n'roll magari insieme a qualche capo di pelle, oppure puntando tutto sulla formalità, scegliendola, quindi, come tocco più eccentrico insieme a una camicia coordinata e un abito nero.