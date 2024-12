Lopinionista.it - Classifica musica italiana dicembre 2024: top 10 del mese

In vetta alladiGiorgia con “Diamanti”, sul podio anche Renato Zero e Cesare Cremonini con Luca CarboniAl primo posto della Top 10 disvetta Giorgia con Diamanti. Sono passati 19 anni dal film “La finestra di fronte”, per il quale la splendida Giorgia ha composto la canzone “Gocce di memoria” e la cantautrice dalla voce inconfondibile torna a deliziarci con la sua voce attraverso la collaborazione con il regista Ferzan Özpetek con una nuovissima canzone per la colonna sonora del suo ultimo film “Diamanti”, già nelle sale cinematografiche dal 19, composta da Giuliano Taviani e Carmelo Travia, prodotta e pubblicata dalla FM Records.PLAYLIST: https://youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaGfk9pjneJfigrwSw2XN0&si=oIpAGrdkKXl-DPusIl testo, peraltro molto significativo, parla di speranza e rinascita.