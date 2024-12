Anteprima24.it - Chiudono un’anziana in cucina e mettono a soqquadro la casa per rubare una catenina

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDue furti in città nel tardo pomeriggio di ieri. Il primo si è consumato a Contrada San Chirico. Ignoti sono entrati all’interno di un appartamento dopo aver forzato la finestra dellaposta al piano terra. Il bottino è di due fedi nuziali.Il secondo, invece, si è consumato in via Padre Pio, all’interno dellaabitata dadi 80 anni. I malviventi sono entrati ine hanno chiuso la donna, senza che se ne accorgesse, all’interno di unadi servizio esterna all’abitazione. Poi hanno forzato una finestra posta sul retro e sono entrati mettendo adue camere da letto e portando via unad’oro.La donna si è accorta del fatto solo al rientro del nipote che abita al primo piano della stessa abitazione e che è entrato inaccorgendosi che la donna era stata chiusa all’interno della