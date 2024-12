Liberoquotidiano.it - "Allora mi date le palle? Tanto...": clamorosa gaffe della Clerici, De Martino e Morandi di sasso

Antonellainaugura le festività col botto alla sua Cena di Natale. Immersa in un'atmosfera che ricorda un salotto casalingo, tra decorazioni eleganti e una tavola splendidamente apparecchiata, la conduttrice di Rai 1 nella serata di lunedì 23 dicembre ha fatto il suo ingresso in studio a bordo di una slitta rossa, accompagnata dal corpo di ballo. La serata è partita con ospiti di rilievo: Giannie Stefano De, che hanno conquistato il pubblico con duetti emozionanti. Hanno interpretato brani iconici come Occhi di ragazza e un medley di Leva calcistica e Balla balla ballerino, regalando momenti di pura magia musicale. Non è mancato però il consueto tocco di spontaneità di Antonella, che durante la serata ha consegnato al pubblico una delle sue celebri