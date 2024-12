Yellowstone | 6666 tutto quello che sappiamo sullo spin-off

Leggi su Cinefilos.it

che-offYellowsone:è l’imminenteoff della serie western di successo di Taylor Sheridan,su Paramount+. Mentre la serie principale si conclude nel 2024, il creatore della serie Taylor Sheridan sta approfondendo il suo universo western contemporaneo attraverso diversi show. Mentre 1923 e 1883, i primi prequel di, approfondiscono le radici dell’impero ranchero dei Dutton nel Montana,svelerà di più sul notoo Four Sixes Ranch in Texas.Jimmy Hurdstrom (Jefferson White), dipendente del ranch di, è stato mandato da John Dutton al ranch Four Sixes per imparare alcune abilità essenziali da cowboy. Come spiega Rip Wheeler (Cole Hauser), il Four Sixes è praticamente “dove è stato inventato il cowboy”.