Ilfattoquotidiano.it - Vietare l’uso del farmaco letale e trasformare le pene capitali in ergastolo: così Biden vuole salvare i condannati a morte da Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Commutare la pena per inelle prigioni federali. È quantofare Joe, che ne ha parlato con Papa Francesco giovedì scorso (, devoto cattolico, incontrerà il pontefice il mese prossimo). La mossa, anticipata dal Wall Street Journal, potrebbe arrivare prima di Natale e avrebbe lo scopo di sottrarre gran parte deifederali all’azione di Donald, che ha promesso di riprendere le esecuzioni a un ritmo più veloce rispetto al suo primo mandato. La decisione finale ancora non c’è. Si sta discutendo se commutare ledi tutti i quaranta uomini nel braccio della, o solo di una parte di essi., che in campagna elettorale aveva detto di voler abolire la condanna aa livello federale, è comunque orientato a lasciare la Casa Bianca con un atto di clemenza molto ampio.