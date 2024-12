Pronosticipremium.com - Trigoria, ancora out Cristante: colloquio Ranieri-Pellegrini

La Roma non può permettersi di riposare, neanche sotto le feste. All’indomani della convincente vittoria casalinga per 5-0 ai danni del Parma, la squadra guidata da Claudiosi è ritrovata al Centro Sportivo Fulvio Bernardini diper riprendere gli allenamenti e prepararsi al big match di domenica 29 dicembre contro il Milan, valido per la diciottesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno ritrovato fiducia, ma dovranno trovare continuità anche in trasferta per uscire definitivamente dalla crisi. Le indicazioni dall’allenamentoCome di consueto il giorno dopo una partita, i giocatori si sono divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro di scarico, mentre invece chi non ha partecipato al match, come i vari, Baldanzi, Soulé e Hermoso, ha svolto lavoro sul campo, lavorando su esercizi di rapidità e resistenza per poi passare al possesso palla e partitelle a tema.