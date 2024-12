Thesocialpost.it - Tragedia a Oslo: Studentessa fiorentina accoltellata dall’ex in un fast food

Un primo fendente al volto, con l’intento di uccidere, che l’ha colpita da un orecchio alla carotide. Poi tante altre coltellate, decine, da cui la ragazza ha cercato di difendersi. Così, secondo una prima ricostruzione, Martina Voce, 21enneche vive a, sarebbe stata aggredita venerdì 20 dicembrefidanzato, Mohit Kumar Verma, un informatico 20enne di origini indiane che lavora in uno studio legale. Lui non si rassegnava alla fine della loro relazione.La ragazza è ricoverata in ospedale in condizioni gravi ed è in coma farmacologico: «È ancora a rischio vita ma sono molto fiduciosi», ha dichiarato il padre della ragazza, in un messaggio all’ANSA.Dettagli dell’Incidente aL’incidente si è verificato in un trafficatosituato nel centro di, un luogo frequentato sia da residenti che da turisti.