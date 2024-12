Laverita.info - Sorpresa, il cattolicesimo rinasce in Nord Europa

Leggi su Laverita.info

Proprio dove gli effetti della secolarizzazione sono più devastanti, Dio torna a fiorire: in Norvegia, i fedeli sono aumentati del 470%. Crescita impetuosa pure in Svezia (+49%). In Finlandia c’è pienone alla Messa.Scacco matto a comunisti e sociologi. Chi, nel solco di Stalin, tifa per estirpare la religione dalla faccia della Terra ora deve ricredersi. Smentite dai fatti le profezie apocalittiche (e compiaciute) di certi studiosi.Lo speciale contiene due articoli.