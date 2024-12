Cityrumors.it - Si può lavorare mentre si è in cassa integrazione? Cosa prevede la legge

I dipendenti che vengono messi indall’azienda possono continuare a? Eccodice laLaGuadagni è uno strumento previsto dall’ordinamento italiano, e che ha come obiettivo quello si sostenere il reddito dei lavoratori dipendenti che si trovano in situazioni di difficoltà economica. La sua gestione è in mano all’INPS e consiste in , un contributo economico che viene erogato ai lavoratori nel momento in cui la loro attività lavorativa viene sospesa o ridotta.Si puòsi è inla– Cityrumors.itSpesso citata in periodo di Covid, quando durante la pandemia le aziende hanno accusato non pochi problemi economici, trovandosi costretti a mettere inmolti dipendenti. Questa viene anticipata dall’azienda o pagata direttamente dall’INPS e corrisponde all’80% dello stipendio lordo relativo alle ore non lavorate.