Shopping di Natale sprint finale a Imola | Acquisti in crescita

, 23 dicembre 2024 – È una parabola crescente quella che delinea l’andamento deglidinei negozi di vicinato di. Dopo un avvio un po’ in sordina nella prima settimana di dicembre, infatti, gli ultimi giorni hanno registrato flussi costanti di avventori nelle attività del centro storico e non solo: “Come tutti gli anni, le giornate che precedono la vigilia disono quelle dove si intensificano le compere – spiega Sabina Quarantini, commerciante e presidente di Confesercenti–. Tra regali last minute, meteo più clemente e la volontà di evitare i tempi di consegna dei prodotti acquistati on line questo è il momento dei negozi sotto casa”. Così tra profumi, cosmetici, casalinghi, capi di abbigliamento, borse, libri, ceste con provviste alimentari e tecnologia, tendenze che vanno per la maggiore sotto l’albero per lasciare a bocca aperta i propri cari, l’attesa virata è diventata realtà: “Adesso c’è una bella spinta e sono aumentate pure le frequentazioni sulla direttrice del centro – continua Quarantini –.