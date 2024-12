Lanazione.it - Sconfitta immeritata per l’Empoli. Gara combattuta fino all’ultimo. Ma il cuore e la testa non bastano

di Simone Cioni Empoli punito da una perla di De Ketelaere a un passo dall’impresa. Sino a quattro minuti dalla fine la squadra di D’Aversa stava infatti strappando un incredibile pareggio sul campo della capolista Atalanta. Azzurri che escono quindi dal Gewiss Stadium di Bergamo a mani vuote, ma aaltissima nonostante le tante difficoltà. Tornato tra i disponibili Fazzini, infatti, nella rifinitura si ferma Viti per un fastidio all’adduttore della gamba sinistra. Al suo posto D’Aversa sceglie Cacace come braccetto di sinistra in difesa e ripropone dal primo minuto in mezzo al campo Grassi ed Henderson, mentre parte dalla panchina Maleh. Confermato il tandem offensivo composto da Esposito e Colombo. Ottimo approccio degli azzurri, che con il continuo movimento delle due punte e di Henderson, oltre ai profondi tagli di Gyasi mettono in difficoltà l’Atalanta, contenendo contemporaneamente le sgasate nerazzurre.