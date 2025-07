Cyberpunk | Edgerunners 2 il produttore promette | Realizzerò una serie più triste perché mi rende felice

Il mondo di Night City si prepara a immergerci in un sequel ancora più cupo e toccante di Cyberpunk: Edgerunners. Promesso dai produttori come una serie che ci farà piangere, ma anche sorridere, perché “la tristezza è il vero motore della felicità”. Durante l’Anime Expo 2025, l’attesa cresce: un nuovo capitolo indipendente, più malinconico e ricco di emozioni intense. Preparatevi a un viaggio nel cuore oscuro di Night...

Il produttore del più grande anime fantascientifico di Netflix promette una serie ancora più dark perché "Io sono polacco e i Polacchi sono tristi". Durante l'Anime Expo 2025, CD Projekt RED e Studio Trigger hanno annunciato ufficialmente il sequel di Cyberpunk: Edgerunners, serie cult di Netflix. Il nuovo capitolo sarà una storia indipendente, più oscura e malinconica, con nuovi personaggi e ambientato ancora una volta nella spietata Night City. Alla regia arriva Kai Ikarashi, mentre Bartosz Sztybor, produttore della serie, promette: "Voglio rendere il mondo triste". Cyberpunk: Edgerunners 2, Night City si tinge ancora più d'ombra Il sipario si è sollevato all'Anime Expo 2025 di Los Angeles su una delle notizie più attese dai fan della distopia cyberpunk: Cyberpunk: Edgerunners 2 è realtà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cyberpunk: Edgerunners 2, il produttore promette: "Realizzerò una serie più triste perché mi rende felice"

«La storia che racconteremo in questa nuova stagione sarà ancora più triste, più oscura, più sanguinolenta, più cruda e più violenta. » Così Bartosz Sztybor, produttore della serie, ha descritto la nuova stagione di Cyberpunk: Edgerunners durante la presentaz Vai su Facebook

