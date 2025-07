Tivoli Terme sequestrata discarica abusiva di 700mq

Tivoli Terme si trova sotto shock: un'area di 700 mq di discarica abusiva, con materiali pericolosi e infiammabili, è stata sequestrata dai carabinieri. Un intervento decisivo che si inserisce nelle operazioni di bonifica in atto da settimane, ma ora si apre un nuovo capitolo di indagini per scoprire chi sia stato l'autore di questo illecito gesto. La tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica sono-priorità assoluta.

Il 7 luglio i carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno svolto un'operazione di controllo alle discariche, proseguendo con l'attività di bonifica già messa in atto nelle settimane precedenti. Hanno sequestrato un'intera area adibita a discarica abusiva, di circa 700 mq, con materiali pericolosi e non. Le indagini sono in corso per identificare gli autori che hanno abbandonato cumuli di rifiuti di vario genere, molti dei quali infiammabili. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Tivoli Terme, sequestrata discarica abusiva di 700mq

Discarica abusiva, sequestrata area di 700 mq: elettrodomestici, plastica e calcinacci - Martedì 7 luglio i carabinieri ne hanno individuata una molto estesa a Tivoli, in via dell’Aeronautica, in zona Cesurni, nel quadrante nord della capitale ... Si legge su msn.com