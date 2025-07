Woody Allen | il suo primo romanzo uscirà in Italia il 26 agosto con La nave di Teseo

Woody Allen, il celebre regista newyorkese, fa il suo debutto come romanziere a 89 anni con "Che succede a Baum", in uscita in Italia il 26 agosto con La nave di Teseo. Dopo una lunga carriera fatta di film, monologhi e autobiografie, Allen si lancia ora nella narrativa con grande entusiasmo. Un nuovo capitolo per uno dei maestri del cinema e della letteratura contemporanea, che dimostra che la creatività non ha età e che il suo talento brilla ancora più luminoso.

Il regista newyorkese debutta come romanziere all'età di 89 anni, il suo primo libro fictional si intitolerà Che succede a Baum. Dopo un'intensa produzione letteraria legata alla sua carriera cinematografica, con la pubblicazione di monologhi e sceneggiature, e dopo l'acclamata autobiografia A proposito di niente, Woody Allen ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e a 89 anni (il 30 novembre saranno 90) ha scritto il suo primo romanzo. Che succede a Baum, così si intitola il libro, verrà pubblicato da La Nave di Teseo e uscirà in Italia il 26 agosto. Tradotto da Alberto Pezzotta, il libro sarà composto da 192 pagine e costerà 19 euro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Woody Allen: il suo primo romanzo uscirà in Italia il 26 agosto con La nave di Teseo

In questa notizia si parla di: primo - woody - allen - romanzo

"Che succede a Baum?" è il primo romanzo di #WoodyAllen che arriverà in Italia a fine agosto, ed. La Nave di Teseo. Vai su X

L’ultimo film che mi ha inquietato per un dettaglio totalmente inoffensivo è L’Esorcista. Il primo. Quello che ha praticamente inventato un genere. Quello con Regan. Quello diretto da William Friedkin, che non girava film: faceva guerre. Non serve raccontare la t Vai su Facebook

Woody Allen: il suo primo romanzo uscirà in Italia il 26 agosto con La nave di Teseo; Woody Allen, dal 26 agosto in Italia il suo primo romanzo; Woody Allen, in arrivo il primo romanzo.

Woody Allen: il suo primo romanzo uscirà in Italia il 26 agosto con La nave di Teseo - Dopo un'intensa produzione letteraria legata alla sua carriera cinematografica, con la pubblicazione di monologhi e sceneggiature, e dopo l'acclamata autobiografia A proposito di niente, Woody Allen h ... Si legge su msn.com

Woody Allen, dal 26 agosto in Italia il suo primo romanzo - ' (LA NAVE DI TESEO, COLLANA OCEANI, TRAD. Segnala ansa.it