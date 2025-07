Mercato Juventus Madama lavora per rinforzare la difesa da Laporte a Pereira passando per la situazione di Balerdi e Leoni Ecco chi ha più chances di vestire la maglia bianconera

Il mercato della Juventus si infiamma con tante opzioni per rafforzare la difesa: da Laporte a Pereira, passando per Balerdi e Leoni, i nomi caldi del momento. La Vecchia Signora punta a trovare il profilo giusto per blindare il reparto arretrato e mantenere alta la competitività in Serie A e in Europa. Ma chi sono i principali candidati e le chance di vestire bianconero? Scopriamolo insieme.

Mercato Juventus, da Laporte a Pereira passando per Balerdi e Leoni: il borsino dei papabili difensori bianconeri. La Juventus continua a monitorare attentamente il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero ha “alzato le antenne” per Aymeric Laporte, il difensore spagnolo attualmente in Arabia Saudita tra le file dell’Al-Nassr. Se Laporte manifestasse il desiderio di ritornare in Europa e fosse disposto a rinunciare a una parte consistente dei 25 milioni di euro annui che percepisce, la Vecchia Signora sarebbe pronta a fare un passo avanti e ad avviare una trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Madama lavora per rinforzare la difesa, da Laporte a Pereira passando per la situazione di Balerdi e Leoni. Ecco chi ha più chances di vestire la maglia bianconera

