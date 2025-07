Max Giusti al posto di Enrico Papi | il ritorno di Scherzi a Parte in tv

Dopo tre anni di attesa, il palco di Scherzi a Parte si prepara a riaccendere le risate, con Max Giusti al timone. Il celebre comico e conduttore prenderà il posto di Enrico Papi, portando nuova energia e freschezza a una delle trasmissioni più amate di Mediaset. Un ritorno che promette sorprese e divertimento, confermando ancora una volta il successo di Giusti come maestro di scherzi e intrattenimento. La stagione 2024 si preannuncia imperdibile!

Max Giusti sarà al timone della prossima edizione di Scherzi a parte al posto di Enrico Papi. Secondo alcune indiscrezioni il comico e conduttore sarà il padrone di casa della storica trasmissione Mediaset, dopo uno stop di ben tre anni. Max Giusti a Scherzi a Parte, il ritorno in tv. Secondo quanto riportato da FanPage, Max Giusti sarebbe pronto a ritornare in televisione con una nuova versione di Scherzi a parte. Nel 2022 la trasmissione era stata chiusa dopo una serie di ascolti piuttosto deludenti che avevano spinto Mediaset a mettere in panchina il format. All’epoca a condurre il programma c’era Enrico Papi che aveva lasciato il posto a Max Giusti, appena sbarcato a Tv8 per guidare Guess my age. 🔗 Leggi su Dilei.it