LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo resta sempre compatto

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Tour de France 2025: il gruppo si mantiene compatto, con l'Alpecin-Deceunick sempre in testa, ma senza accelerazioni eccessive. La corsa è ancora aperta e l’attenzione è tutta su Jonathan Milan, atteso protagonista. Restate con noi per aggiornamenti continui e scoprite come si evolverà questa emozionante tappa. Clicca qui per non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14: L'Alpecin-Deceunick è sempre in testa al gruppo a tirare, ma con una velocitĂ abbastanza contenuta. 15.10: Al momento regna la tranquillitĂ all'interno del gruppo. 15.07: Anche Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team) ha avuto problemi e si era staccato dal gruppo. 15.03: Sono 108 le tappe senza vittorie per l'Italia al Tour de France. Tutta l'attesa è su Jonathan Milan. 15.00: Davvero nessuno sembra avere voglia di uscire dal gruppo, sapendo giĂ di avere un destino segnato. 14.55: Ovviamente il velocista della Lidl-Trek è tra gli uomini piĂą attesi.

Negramaro tour 2025, il gruppo riparte da Bologna: “Per noi è un luogo di creatività ” - Il Negramaro Tour 2025 riparte da Bologna, una città che per il gruppo rappresenta un simbolo di creatività .

Estate sportiva Eurosport: Tour de France, UFC, golf, tennis e motori in diretta (anche su Discovery+) L’estate di Eurosport entra nel vivo con una programmazione sportiva ricchissima, guidata dall’evento simbolo della stagione: il Tour de France, dove torna la Vai su Facebook

FINALE Tour, a Lilla è 1° Philipsen, 2° Girmay, 3° Wærenskjold. Evenepoel in ritardo di 39; Tour de France - Altro caso di COVID in gruppo: dopo Pidcock, Ayuso e Morkov si ritira anche il belga Van Gils; Tour de France, 3° tappa: 178,3 km da Valenciennes a Dunkerque - Tappa 3. La cronaca.

LIVE Tour de France: dalle ore 13 la 3? tappa Valenciennes-Dunkerque - France: un'altra occasione per Jonathan Milan e le altre ruote veloci, nessun rischio invece per la maglia gialla ... Lo riporta gazzetta.it

DIRETTA Tour de France, gruppo compatto a 15 chilometri dalla fine - Milan cade e il gruppo si allontana Jonathan Milan, italiano di Lidl- msn.com scrive