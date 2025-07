Strage Corinaldo ancora nessuna traccia di Andrea Cavallari | è evaso 5 giorni fa

La scomparsa di Andrea Cavallari, evaso cinque giorni fa nel contesto ancora drammatico della strage di Corinaldo, desta preoccupazione e inquietudine. Il patrigno del ricercato ha evidenziato le difficolt√† della famiglia nel gestire il giovane, chiedendo un supporto pi√Ļ incisivo da parte delle forze dell'ordine. La lotta contro l'incertezza prosegue: le autorit√† sono al lavoro per rintracciarlo e fare luce su questa intricata vicenda.

Il patrigno del ricercato, presente al momento della scomparsa, ha spiegato che lui e la sua famiglia non sono in grado di gestire il giovane. "Mi sembrava giusto essere affiancati da un poliziotto, qualcuno, almeno in borghese o in divisa, che ci seguisse", ha sostenuto al Tgr Rai dell'Emilia Romagna, sottolineando che "non ci si può fidare".

Aveva ottenuto un permesso dal carcere di Bologna per discutere la tesi di laurea. In prigione, però, non è più tornato. È in fuga da giovedì Andrea Cavallari, il 26enne condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo.

