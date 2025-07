In Texas oltre 80 vittime più di 40 dispersi Il fiume esonda in pochi minuti e travolge tutto | il video

Un dramma inaspettato si è abbattuto sul Texas, dove un’alluvione improvvisa ha stravolto vite e speranze. Con oltre 80 vittime e decine di dispersi, l’intera comunità si mobilita in un’epica corsa contro il tempo per salvare i sopravvissuti e ricostruire ciò che è stato distrutto. La tragedia al centro estivo Camp Mystic scuote profondamente, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Da sei giorni la pioggia cade incessantemente su alcune zone del Texas, dove i soccorritori continuano a lavorare senza sosta per cercare superstiti o, più probabilmente, altre vittime dell’alluvione che ha travolto la contea di Kerr. Sono 82 i morti, e tra loro ci sono 28 bambine: erano tutte ospiti del centro estivo Camp Mystic, travolto dal fiume Guadalupe, esondato e salito di due metri in due ore. Un dramma a cui si aggiunge quello delle persone che non sono ancora state ritrovate, 41, tra cui dieci ragazzine e un’animatrice. Anche il direttore del campeggio e proprietario storico, Dick Eastland, è morto mentre cercava di salvare i campeggiatori, come ha raccontato suo nipote sui social media sabato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Texas oltre 80 vittime, più di 40 dispersi. Il fiume esonda in pochi minuti e travolge tutto: il video

