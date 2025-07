Nuove Indicazioni Nazionali | ecco il TESTO definitivo Ora si attende parere del Consiglio di Stato

Il mondo dell’istruzione si prepara a una svolta significativa con l’approvazione delle nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione. Dopo un intenso percorso di confronto e revisione, il testo definitivo è ora pronto per essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato. Rimanete aggiornati: questa decisione potrebbe influenzare profondamente il futuro delle scuole italiane e il percorso formativo dei nostri studenti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha completato l’iter di propria competenza per l’adozione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. L’attività si è sviluppata attraverso una fase di elaborazione e confronto, culminando nella stesura del testo definitivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

