Osimhen-Galatasaray | accordo vicino sull’ingaggio ma offerta lontana per la clausola

Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray si fa sempre più concreto: i turchi sono pronti a definire l’accordo sull’ingaggio, ma devono ancora superare l’ostacolo rappresentato dall’offerta per la clausola rescissoria. La trattativa procede intensamente e i tifosi attendono con trepidazione sviluppi decisivi: il futuro del campione nigeriano potrebbe presto cambiare faccia. Resta aggiornato, perché si avvicina un capitolo importante della sessione di calciomercato.

Continua la trattativa per il passaggio del nigeriano in Turchia. I turchi del Galatasaray continuano a fare sul serio per Victor Osimhen.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Calciomercato Napoli, in Turchia sono sicuri: Il Galatasaray ha l'accordo con i partenopei per Osimhen! Ultimatum al giocatore

Novità bomba sul futuro di Victor Osimhen Stando a quanto riportato dal portarle turco Fanatik, il Galatasaray avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Napoli per l'acquisto dell'attaccante nigeriano I campioni di Turchia starebbero soltanto a

