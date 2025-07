Addizionali Irpef Vibo Valentia è la città più cara per i redditi bassi intorno ai 20mila euro

Se pensavate che il costo della vita fosse uniforme in Italia, dovrete ricredervi. Vibo Valentia si conferma la città più cara per i redditi bassi intorno ai 20.000 euro, mentre Salerno e Roma dominano per gli addizionali IRPEF sui redditi più alti, superando i 1.400 euro di prelievo. Un quadro che mette in evidenza le differenze regionali e sociali del nostro Paese, influenzando le scelte di vita e lavoro di milioni di italiani.

Sono Salerno e Roma le città nelle quali si pagano più addizionali Irpef se si ha un reddito da 40.000 euro, subito seguite da Avellino e Napoli: tutte sopra i 1.400 euro di prelievo. Per i redditi bassi, attorno ai 20.000 euro l'anno, è invece Vibo Valentia a vincere lo scettro del caro addizionali. Nella classifica tra grandi città forte il contrasto tra i romani a basso reddito e i milanesi.

