Ederson Inter si lavora sul fronte cessioni per accontentare l’Atalanta | non basta Calhanoglu chi può essere sacrificato

L'Inter lavora con attenzione sul fronte cessioni, puntando a soddisfare le esigenze dell'Atalanta senza trascurare le proprie strategie. Tra i nomi caldi spicca Ederson, il centrocampista bergamasco che potrebbe diventare il nuovo volto del centrocampo nerazzurro in caso di partenza di Calhanoglu. Tuttavia, la domanda cruciale resta: chi sarĂ sacrificato per fare spazio a questo possibile colpo di mercato? La risposta si intreccia tra dinamiche di squadra e scelte di strategia, e il futuro si disegna ancora...

Ederson Inter, le ultime sul futuro del centrocampista dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Il capitolo Ederson è diventato uno dei temi principali del calciomercato dell’ Inter in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il centrocampista dell’ Atalanta è individuato come il sostituto ideale di Hakan Calhanoglu, nel caso in cui il turco dovesse lasciare Milano. Ma per arrivare a Ederson, la dirigenza nerazzurra dovrĂ mettere insieme un vero e proprio tesoretto, che non sarĂ composto solo dalla cessione di Calhanoglu, ma anche da altre operazioni in entrata e in uscita. 🔗 Leggi su Internews24.com