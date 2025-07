Cina | antichi costumi diventano ponte culturale per scambi con Italia

trascina il pubblico in un affascinante viaggio tra tradizione e innovazione, trasformando i costumi antichi in autentici ponti culturali. Sabato sera, nella pittoresca Kaili, giovani stranieri hanno indossato abiti tradizionali Miao, creando un dialogo tra culture diverse. Questa sfilata di moda non è solo un’esposizione di tessuti e stili, ma un invito a scoprire come le radici antiche possano unirci in una celebrazione globale della diversità . La sfilata di moda...

Sabato sera, durante la sfilata di moda del patrimonio immateriale del Guizhou “Village T”, tenutasi nella citta’ di Kaili, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, oltre dieci giovani stranieri hanno indossato abiti tradizionali Miao. Si sono uniti alle minoranze etniche locali vestite con abiti vivaci per presentare la bellezza delle loro culture sul palcoscenico della sfilata di moda nel Guizhou rurale. La sfilata di moda organizzata dal “Village T” del Guizhou ha mostrato come gli stilisti Miao della zona sud-orientale della provincia stiano intrecciando gli squisiti ricami cinesi in un ponte culturale tra Oriente e Occidente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: antichi costumi diventano ponte culturale per scambi con Italia

In questa notizia si parla di: cina - antichi - costumi - diventano

Cina: museo USA restituisce antichi volumi manoscritti su seta del periodo degli Stati combattenti - Il museo Smithsonian’s National Museum of Asian Art ha restituito alla Cina due preziosi volumi manoscritti su seta, risalenti al periodo degli Stati combattenti.

Cina-Italia: abiti tradizionali cinesi riemergono come trend di moda.

Miao, costumi e gioielli dalla Cina del Sud - Arte - Ansa.it - Miao, costumi e gioielli dalla Cina del Sud Al Museo d'Arte Orientale di Venezia dal 16 dicembre VENEZIA , 15 dicembre 2023, 17:31 ... Si legge su ansa.it

Miao, costumi e gioielli dalla Cina del Sud - Notizie - Ansa.it - Oggi i Miao in Cina sono oltre 9 milioni e vivono tra le province di Sichuan, Hubei, Hunan, Yunnan ... Lo riporta ansa.it