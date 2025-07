elisabetta belloni si dimette la ex 007 molla anche la von der leyen

Elisabetta Belloni, ex 007 e figura di spicco nel panorama della sicurezza italiana, si prepara a lasciare il suo ruolo di Consigliere diplomatico presso Ursula von der Leyen. Secondo fonti di Repubblica, la decisione sembra segnare la fine di un’epoca, suscitando numerosi interrogativi sul futuro della diplomazia europea. La sua uscita potrebbe aprire nuovi scenari politici e strategici a livello continentale. Belloni sarebbe pronta ad affrontare nuove sfide, lasciando un segno indelebile nel settore.

Sembrerebbe giĂ essere arrivata ai titoli di coda l'avventura di Elisabetta Belloni come Consigliere diplomatico di Ursula von der Leyen. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'ex Direttrice generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, meglio noto come Dis (i servizi segreti italiani), avrebbe comunicato alla Presidente della Commissione europea la sua intenzione di lasciare a settembre il proprio incarico. Belloni sarebbe giunta a questa decisione per via di "motivi personali", annunciando inizialmente la propria scelta in un faccia a faccia con von der Leyen, e poi ufficializzando il tutto tramite una lettera.