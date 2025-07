I nuovi italiani salutano il Belpaese Un terzo degli espatriati è nato all' estero

I nuovi italiani stanno lasciando il Belpaese, con un terzo degli espatriati nati all’estero. Tra il 2023 e il 2024, su circa 270.000 italiani che hanno scelto di trasferirsi all’estero, ben 87.000 sono nati oltreconfine. Questa tendenza riflette cambiamenti sociali e professionali in atto nel nostro Paese, segnando un’evoluzione della nostra comunità globale. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro dell’Italia?

Tra il 2023 e il 2024 su circa 270mila espatri complessivi di cittadini italiani, ben 87mila hanno riguardato persone nate all'estero.

