Con il suo ruolo in Jurassic World - La Rinascita, Scarlett Johansson non solo conquista il grande schermo, ma stabilisce anche un nuovo record di incassi, superando leggende come Robert Downey Jr. e Samuel L. Jackson. Un traguardo che sottolinea la sua versatilità e il suo enorme appeal sul pubblico di tutto il mondo. Nel nuovo capitolo della saga, la star dimostra ancora una volta di essere una vera regina del botteghino, confermando il suo status di attrice indiscussa.

Con l'ottima partenza al botteghino del nuovo Jurassic World, l'attrice ha superato i colleghi della Marvel Robert Downey Jr. e Samuel L. Jackson. Il fortunato esordio al botteghino di Jurassic World - La Rinascita ha permesso a Scarlett Johansson di infrangere un nuovo record. La star è diventata l'attrice protagonista che ha incassato di più al botteghino, battendo i colleghi Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. Nel nuovo capitolo della saga giurassica nata dalla penna di Michael Crichton e dalla mente di Steven Spielberg, Johansson ha preso il posto di Chris Pratt, protagonista della precedente trilogia firmata da Colin Trevorrow, interpretando l'ex militare Zora Bennett, che viene inviata in missione in una delle ultime isole occupate dai dinosauri dopo gli eventi della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Scarlett Johansson diventa l'attrice protagonista che ha incassato di più con Jurassic World - La Rinascita

