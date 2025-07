Occasione in Poste Italiane | si cercano portalettere

Se sei alla ricerca di un'opportunità di lavoro dinamica e stimolante, questa potrebbe essere la tua occasione a Pisa! Poste Italiane apre le porte a portalettere con contratti a termine, offrendo un ruolo fondamentale nel servizio di consegna postale nella tua zona. Non lasciarti sfuggire questa chance: inserisci il tuo curriculum entro domani e inizia un percorso professionale gratificante con un'azienda leader nel settore.

Pisa, 7 luglio 2025 – Anche a Pisa città e provincia Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro domani martedì 8 luglio, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. In fase di candidatura, sarà possibile indicare l’area territoriale di preferenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Occasione in Poste Italiane: si cercano portalettere

In questa notizia si parla di: italiane - poste - portalettere - occasione

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

Poste Italiane cerca portalettere in tutta la provincia di Torino: come candidarsi, i requisiti https://ift.tt/8pgODnY Vai su X

ONDATE DI CALORE: Poste Italiane fa finta di niente Niente pause, niente tutele, niente risposte e intanto i portalettere si sciolgono sull’asfalto bollente! Mentre le temperature toccano livelli insostenibili, Poste Italiane continua a ignorare il rischio “ond Vai su Facebook

Occasione in Poste Italiane: si cercano portalettere; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2025 per Postini e altre figure; Lavoro, Poste Italiane assume portalettere in 13 regioni: i requisiti.

Levante: Poste Italiane cerca un portalettere, come candidarsi - Da Poste Italiane Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato che si occuperanno del recapito postale ... Riporta msn.com

Poste Italiane cerca portalettere e l'8 luglio è l'ultimo giorno per fare domanda. Contratti a tempo determinato - Poste Italiane è alla ricerca di nuovi portalettere da impiegare ad Arezzo, sia in città che in provincia, con un contratto a tempo determinato. Secondo corrierediarezzo.it