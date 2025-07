Dua Lipa bomba sexy in bikini leopardato a Maiorca Le foto infiammano l' estate

Dua Lipa infiamma l’estate con il suo fascino irresistibile durante una vacanza a Maiorca. In bikini leopardato, la cantante conquista i cuori dei fan con scatti infuocati sulla barca, catturando l’essenza di una stagione all’insegna del glamour e del relax. Le sue foto hanno già fatto impazzire i social, confermando ancora una volta il suo status di icona sexy e alla moda. È davvero impossibile distogliere lo sguardo.

Dua Lipa si gode una vacanza nelle Baleari. Per l'occasione ha pubblicato alcuni scatti roventi in due pezzi sulla barca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dua Lipa, bomba sexy in bikini leopardato a Maiorca. Le foto infiammano l'estate

In questa notizia si parla di: lipa - bomba - sexy - bikini

Dua Lipa, bomba sexy in bikini leopardato a Maiorca. Le foto infiammano l'estate; Dua Lipa bomba sexy, in mini-bikini sul prato in Texas.

Dua Lipa bomba sexy, in mini-bikini sul prato in Texas - L'estate non è ancora finita per Dua Lipa che, sexy e statuaria, si gode il sole in bikini sui prati del Texas. Da gazzetta.it

Sexy e originali. 4 tendenze costumi 2025 che prendono il largo grazie alle star - L ’estate 2025 è ufficialmente iniziata e, come ogni anno, le spiagge si trasformano in passerelle a cielo aperto dove le celebs dettano le loro tendenze in fatto di stile. iodonna.it scrive