Alluvioni in Texas i dispersi sono 41

I dispersi a causa delle alluvioni in Texas sono 41. Lo affermano le autorità. I morti sono invece più di 80. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alluvioni in Texas, i dispersi sono 41

