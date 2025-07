Il partito di Musk non piace agli investitori Tesla in calo del 7%

Gli investitori di Tesla sono preoccupati: il nuovo partito di Elon Musk, annunciato sabato sera, ha scatenato un calo del 7% delle azioni in avvio di Wall Street. La mossa politica del visionario imprenditore sudafricano continua a disturbare i mercati, distraendo dall’efficienza aziendale e alimentando incertezza. Un’ulteriore prova che, spesso, le ambizioni politiche di Musk rischiano di compromettere la stabilità del suo impero tecnologico.

Agli elettori ancora non si sa, di sicuro agli investitori il nuovo partito che dovrebbe lanciare Elon Musk non piace. L'annuncio è arrivato sabato, a borse chiuse. Ora, in vista dell'apertura di Wall Street, i titoli Tesla perdono il 7%. Difficile aspettarsi qualcosa di diverso, l'impegno in politica dell'imprenditore sudafricano non è mai piaciuto a soci e mercati. È qualcosa che distrae Musk dalla gestione delle sue aziende e che può portare vantaggi come svantaggi. Tesla, SpaceX, etc sono imprese che molto dipendono da sussidi e commesse del governo. Farsi la Casa Bianca nemica non è una bella idea, almeno non da questo punto di vista.

