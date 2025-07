Studio Sole 24 Ore su popolarità Eugenio Giani Rossano Rossi Cgil Toscana | Questioni di merito e scelte politiche e programmatiche hanno contribuito al rafforzamento progressivo del consenso

Le recenti analisi di Sole 24 Ore e i sondaggi sul consenso evidenziano come le scelte politiche di Eugenio Giani e Rossano Rossi, insieme alle questioni di merito affrontate, abbiano consolidato il sostegno popolare in Toscana. Con l’appuntamento elettorale del 2025, i cittadini avranno l’opportunità di valutare l’efficacia di queste strategie e di decidere il proprio futuro, un momento cruciale per rafforzare la democrazia e rilanciare il senso di rappresentanza.

Arezzo, 7 luglio 2025 – Tra pochi mesi i cittadini della Toscana saranno chiamati a pronunciarsi per il rinnovo del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali. Si tratterà di una scadenza elettorale rilevante, sia sotto il profilo locale, sia nazionale per la verifica del consenso del governo Meloni, perla capacità di riportare nuovamente al voto i tanti cittadini che non si sentono più rappresentati e ascoltati da nessuno, soprattutto quelli appartenenti al mondo del lavoro povero e precario. Sarà anche l'occasione per costruire uno schieramento progressista allargato incardinato sull'asse Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra (considerando anche un coinvolgimento di tutta la sinistra politica e sociale presente nella nostra regione), con un programma coerente e con un candidato alla presidenza capace di raggiungere e confermare il consenso necessario per governare la Toscana per i prossimi 5 anni.

