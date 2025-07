L’acqua giusta per cucinare | Mai usare quella calda E attenzione che sia pura

L’acqua giusta fa la differenza in ogni fase della nostra cucina, dal lavaggio di frutta e verdura alla preparazione di piatti deliziosi. Mai usare acqua calda e sempre verificare che sia pura, perché la qualità dell’acqua influisce non solo sulla salute, ma anche sul gusto delle nostre ricette. Per scoprire come scegliere l’acqua ideale, abbiamo consultato Lorenzo Malara, esperto ...

La qualità dell’acqua da la differenza, anche quando si cucina. Che si tratti di lavare frutta e verdura, preparare pappe, impastare pane o semplicemente riempire la moka, l’acqua è il primo ingrediente che dobbiamo considerare, sia per la nostra salute sia per il gusto che dà ai nostri piatti. Non basta quindi che l’acqua del nostro rubinetto sia potabile e sicura, perché non è detto che sia pura. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Malara, esperto di purificazione e benessere dell’acqua e ceo di Virtus Italia, che ci spiega la differenza tra acqua potabile e acqua pura, e con la dottoressa Ilenia Grieco, biologa nutrizionista e founder del metodo Private Nutrition, che ci dà consigli su come fare attenzione a contaminazioni ed evitare infezioni causate da eventuali batteri presenti nell’acqua, nei soggetti più a rischio, quali bambini e anziani. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - L’acqua giusta per cucinare: “Mai usare quella calda. E attenzione che sia pura”

In questa notizia si parla di: acqua - pura - giusta - cucinare

L'acqua del rubinetto è pura, Cafc: "Zero inquinanti eterni, bevetela tranquilli!" - Ottime notizie per la salute e il benessere di Udine e dei suoi abitanti: l’acqua del rubinetto, 232 Pura CAFc Zero inquinanti eterni, è sicura e pulita.

La crisi non è alle spalle, ma oggi sicuramente è arrivato almeno il 90% dell'acqua che serve alla città per coprire tutto il fabbisogno. Questo però non... Vai su Facebook

Il profeta dei gamberetti di Ostenda (quelli pescati a cavallo): da Willem Hiele, che cucina la natura; Mangiare sul fiume: nel gran ristorante che esalta l'acqua dolce (pure nel pairing); Cucina vegetale: come far mangiare legumi e verdure ai bambini.

Acqua di mare: si può usare per cucinare? | OK Salute - Non si può bere pura al posto dell’acqua dolce perché provoca disidratazione. Segnala ok-salute.it

Acqua potabile, alcuni test fai da te per capire se è pura - "È difficile, senza gli strumenti adeguati, capire se l’acqua che scorre nei tubi di casa, che ... Si legge su today.it