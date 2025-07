Sito di trasferenza provvisoria rifiuti a Casalduni c’è il nuovo ciclo integrato grazie a 50 milioni di euro

Un nuovo capitolo nella gestione dei rifiuti in Campania sta per aprirsi a Casalduni, grazie a un investimento di circa 50 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di un sito di trasferenza provvisoria, elemento chiave di un ciclo integrato più ampio e sostenibile. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un sistema più efficiente e rispettoso dell’ambiente, segnando una svolta decisiva nel futuro della regione. Bomavitacola si è detto fiducioso sul fatto possa...

Tempo di lettura: 5 minuti Un sito di trasferenza provvisoria sarà realizzato a Casalduni nell’ambito di un più complesso di interventi da circa 50 milioni di Euro per la funzionalizzazione di questo sito produttivo nella gestione del ciclo dei rifiuti. Lo ha annunciato il Vice Presidente della Regione Fulvio Bonavitacola alla Rocca dei Rettori nel corso di un incontro promosso dalla Provincia. Bomavitacola si è detto fiducioso sul fatto possa ripartire finalmente il ciclo integrato di rifiuti con al centro dell’azione lo stir di Casalduni, la discarica di Sant Arcangelo Trimonte e grazie soprattutto un Ente Ambito rifiuti (Ato) che avrà la gestone della gestione del ciclo con i sub ambiti ormai individuati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sito di trasferenza provvisoria rifiuti a Casalduni c’è il nuovo ciclo integrato grazie a 50 milioni di euro

